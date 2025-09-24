ВРП погодила перерозподіл бюджетних видатків для підвищення посадових окладів працівників апаратів судів

Вища рада правосуддя 23 вересня погодила запропонований ДСА перерозподіл бюджетних видатків.

Вища рада правосуддя повідомила, що отримала від ДСА низку пропозицій щодо погодження перерозподілу бюджетних асигнувань для забезпечення належних умов діяльності судів, у тому числі щодо забезпечення потреб судів з метою підвищення посадових окладів працівників апаратів судів на виконання постанов Кабміна від 1 вересня 2025 року № 1112 «Про встановлення розмірів додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів державних службовців апаратів судів, інших органів системи правосуддя», а також відповідно до постанови уряду від 10 вересня 2025 року № 1113 «Деякі питання оплати праці працівників патронатних служб у системі правосуддя на період воєнного стану» з урахуванням коефіцієнтів.

«Вища рада правосуддя 23 вересня 2025 року погодила запропонований перерозподіл бюджетних видатків», - заявили у ВРП.

У Вищій раді правосуддя нагадали, що 1 вересня та 10 вересня 2025 року КМУ підтримав ініційовані та розроблені ДСА України проекти постанов щодо підвищення посадових окладів державних службовців у апаратах судів.

З метою забезпечення конкурентоспроможності заробітної плати державних службовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя, а також працівників патронатної служби апаратів судів, до їхніх посадових окладів застосовуватимуться визначені коефіцієнти:

до посадових окладів державних службовців апаратів місцевих загальних судів, які провели класифікацію посад державної служби, – у розмірі 1,19;

до посадових окладів державних службовців апаратів апеляційних судів, окружних адміністративних судів, господарських судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації, територіальних підрозділів Служби судової охорони, які провели класифікацію посад державної служби, – у розмірі 1,3;

працівників патронатних служб Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 1,45;

працівників патронатних служб апеляційних судів, окружних адміністративних, господарських судів – 1,3;

працівників патронатних служб місцевих загальних судів – 1,25.

«Це дасть змогу забезпечити підвищення посадових окладів працівників апаратів судів, збалансувати фонд оплати праці відповідно до нових умов, підвищити мотивацію та зберегти кваліфіковані кадри, а також покращити умови для ефективного функціонування судової системи», - йдеться у повідомленні.

Також ВРП зазначила, що ДСА України системно звертається до ВРП щодо погодження перерозподілу коштів для оперативного реагування на фінансові потреби судів.

Серед інших напрямів витрат, щодо яких ВРП ухвалює відповідні рішення стосовно погодження перерозподілу видатків, є, зокрема, оплата комунальних послуг, матеріально-технічне оснащення судів, ремонтні роботи, обладнання укриттів, перерозподіл видатків між судами у зв’язку з відрядженням суддів тощо.

