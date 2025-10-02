Конкурс в ВАКС — опубликован список лиц, допущенных ко второму этапу квалификационного экзамена

ВККС утвердила результаты тестирования знаний по истории украинской государственности.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение об утверждении кодированных и декодированных результатов тестирования знаний по истории украинской государственности, проведенного 1 октября 2025 года в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года № 112/зп-25 конкурса на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.

Кодированные и декодированные результаты тестирования:

ВККС сообщила, что ко второму этапу квалификационного экзамена — тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты, допущено 142 кандидата, успешно сдавших тестирование знаний по истории украинской государственности.

