Конкурс до ВАКС — оприлюднили список осіб, яких допустили до другого етапу кваліфікаційного іспиту

14:48, 2 жовтня 2025
ВККС затвердила результати тестування знань з історії української державності
Конкурс до ВАКС — оприлюднили список осіб, яких допустили до другого етапу кваліфікаційного іспиту
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування знань з історії української державності, складеного 1 жовтня 2025 року у межах оголошеного рішенням Комісії від 3 червня 2025 року № 112/зп-25 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

Кодовані та декодовані результати тестування:

ВККС повідомила, що до другого етапу кваліфікаційного іспиту – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, допущено 142 кандидата, що успішно склали тестування знань з історії української державності:

 

ВККС ВАКС

