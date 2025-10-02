Конкурс до ВАКС — оприлюднили список осіб, яких допустили до другого етапу кваліфікаційного іспиту

ВККС затвердила результати тестування знань з історії української державності

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування знань з історії української державності, складеного 1 жовтня 2025 року у межах оголошеного рішенням Комісії від 3 червня 2025 року № 112/зп-25 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

Кодовані та декодовані результати тестування:

ВККС повідомила, що до другого етапу кваліфікаційного іспиту – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, допущено 142 кандидата, що успішно склали тестування знань з історії української державності:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.