Заместителем Этического совета избрана Лавли Перлинг

Бывший генеральный прокурор Эстонии работает в составе Этического совета с 2021 года.

Лавли Перлинг во время заседания Этического совета, 2021 год

Этический совет 14 октября принял решение избрать Лавли Перлинг, бывшего генерального прокурора Эстонской Республики, на должность заместителя председателя Этического совета.

Лавли Перлинг является членом Этического совета с момента начала его работы — с 9 ноября 2021 года.

В Этическом совете напомнили, что до 31 августа 2025 года должность заместителя председателя занимал сэр Энтони Хупер.

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 31 августа по собственному желанию сложили полномочия членов Этического совета иностранные эксперты Энтони Хупер и Питер Ф. Шенк.

Добавим, Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия.

