Заступником Етичної ради обрана Лавлі Перлінг

16:39, 14 жовтня 2025
Колишня Генеральний прокурор Естонії працює у складі Етичної ради з 2021 року.
Лавлі Перлінг під час засідання Етичної ради, 2021 рік
Етична рада 14 жовтня ухвалила рішення обрати Лавлі Перлінг, ексгенерального прокурора Естонської Республіки, на посаду заступниці голови Етичної ради.

Лавлі Перлінг є членкинею Етичної ради з моменту початку її роботи - з 9 листопада 2021 року.

У Етичній раді нагадали, що до 31 серпня 2025 року посаду заступника голови обіймав сер Ентоні Хупер.

 Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», 31 серпня за власним бажанням склали повноваження членів Етичної ради іноземні експерти Ентоні Хупер та Пітер Ф. Шенк.

Додамо, Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя.

