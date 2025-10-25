Практика судов
ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Одесскую и Днепропетровскую области

12:43, 25 октября 2025
Комиссия рассмотрит вопрос о командировании судей в Беляевский районный суд Одесской области и Павлоградский городcкой районный суд Днепропетровской области.
Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

  • в Беляевский районный суд Одесской области – 2 судей;
  • в Павлоградский городcкой районный суд Днепропетровской области – 3 судей.

Согласно части первой статьи 55 Закона «О судебном устройстве и статусе судей», по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Рассмотрение вопроса состоится 19 ноября 2025 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме и приложить к нему свои документы.

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме, к которому приложить свои документы.

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

  • с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
  • в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Отсканированные изображения бумажных документов, отправленных почтой, не позднее следующего дня с момента их отправления необходимо направить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, подающие документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

