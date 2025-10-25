ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Одещини та Дніпропетровщини

Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
Відповідно до частини першої статті 55 Закону «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.
Розгляд питання відбуватиметься 19 листопада 2025 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.
Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
Час для особистого подання документів:
Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.
Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.