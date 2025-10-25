ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Одещини та Дніпропетровщини

Практика судів
12:43, 25 жовтня 2025
Комісія розгляне питання про відрядження суддів до Біляївського райсуду Одеської області та Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

  • до Біляївського районного суду Одеської області – 2 суддів;
  • до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області – 3 суддів.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Розгляд питання відбуватиметься 19 листопада 2025 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів:

  • поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
  • електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
  • у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.

Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.

