Судья КСУ Ольга Совгиря модерировала сессию VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи обсудили экологическую справедливость и защиту культурного наследия.

Фото: КСУ

Состоялось открытие и проведение трех сессий VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия. Открытие Конгресса сопровождалось видеообращениями ведущих международных юристов: Председателя Суда справедливости Европейского Союза Куна Ленартса, Председателя Африканского суда по правам человека и народов Сако Модибо, Председателя Межамериканского суда по правам человека Нэнси Эрнандес Лопес, а также Председателя Европейского суда по правам человека Маттиаса Гийомара. Участников мероприятия приветствовали министр по делам президентства, юстиции и парламентских отношений Испании Феликс Боланьос Гарсия, почетный президент Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио и председатель Конституционного суда Испании Кандидо Конде-Пумпидо Тоурон.

На заседании первой сессии, посвященной тематике сохранения природных ресурсов и окружающей среды, модератором выступила судья Конституционного Суда Украины Ольга Совгиря.

Открывая мероприятие, Ольга Совгиря подчеркнула, что Конгресс является знаковым событием в мировом конституционализме, которое имеет важное значение для усиления международного сотрудничества и дает импульс для достижения экологической справедливости не только между различными государствами, но и между нынешним и будущими поколениями: «Если государственная политика может руководствоваться соображениями экономической выгоды именно сегодня, то для конституционных судов права человека звучат сильнее, чем голос электората. Ведь экологические права – это стратегия всего человечества, а не тактика отдельных государств».

Судья подчеркнула, что тематика сессии Конгресса особенно остро связана с негативными последствиями для окружающей среды, вызванными вооруженными конфликтами: «Война за независимость Украины не только уничтожает города и уносит огромное количество человеческих жизней, но и является катастрофической для окружающей среды: сожжены леса и поля, некоторые виды животных и растений оказались на грани исчезновения, почва и вода загрязнены». Угроза радиационной опасности, связанная с захватом Российской Федерацией Запорожской атомной электростанции, минированием около 150 тысяч квадратных километров суши и акватории Украины, экоцид, вызванный разрушением Россией Каховской гидроэлектростанции – бремя негативных последствий для окружающей среды в связи с войной, выходящее далеко за пределы государственных границ Украины и имеющее значительное влияние на экологическую ситуацию в мире в будущем.

В своем докладе Ольга Совгиря проанализировала международно-правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды, подробно остановилась на новейшем опыте конституционных судов, в частности, Германии, Кореи, Мексики, Италии, Испании, Франции и подчеркнула, что практика обеспечения и защиты права на здоровую окружающую среду в конституционном судопроизводстве имеет положительную динамику во всем мире: «Сравнительный анализ подтверждает, что ответственность между поколениями, зависимость прав человека от состояния окружающей среды, а также необходимость учета негативных последствий для окружающей среды при планировании экономического роста – это те аргументы, которые являются ориентиром в конституционном судопроизводстве при рассмотрении экологических дел».

В заключение судья подчеркнула, что проблема сохранения природных ресурсов и окружающей среды в равной степени важна для каждого из нас: «Как представители конституционных судов мы связаны не только моральным, но и судейским долгом оставить после себя мир, в котором могут достойно и свободно жить будущие поколения. И поэтому сегодня роль конституционных судов фактически заключается в обеспечении права будущих поколений быть услышанными. От того, насколько действенными и эффективными будут конституционные суды сейчас, зависит сохранение окружающей среды и экологически устойчивое будущее всего человечества».

Вместе с судьей Конституционного Суда Украины на первой сессии Конгресса выступили: судья Конституционного Суда Италии Марко Д'Альберти, судья Конституционного Суда Испании Сезар Толоса Трибиньо, Председатель Верховного Суда Южно-Африканской Республики Мандиса Майя и Председатель Конституционного Суда Анголы Лауринда Хасинто Празерес.

Закрывая сессию, Ольга Совгиря подчеркнула роль конституционных судов в поддержании справедливого международного правопорядка, защите ценностей демократического мира, утверждении мира и обеспечении устойчивого развития всех государств, а также напомнила всему миру о мужественном украинском народе, который ежедневно противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации: «Благодаря тем героям, которые отдали свои жизни в войне за независимость Украины, а также тем, кто продолжает эту борьбу на поле боя, Украина имеет шанс на светлое будущее». Отдельно судья выразила благодарность делегатам государств за поддержку Украины и поздравила Конституционный Суд Испании с 45-й годовщиной его создания.

Второе заседание было посвящено вопросам, связанным с проблематикой сохранения культурного наследия человечества. Модератором этого заседания выступила судья Конституционного суда Испании Мария Луиса Сеговиано Астабуруага. Спикеры – Председатель Конституционного Суда Турции Кадир Озкая и судья Конституционного Суда Доминиканской Республики Арми Феррейра. В дискуссии принял участие судья Конституционного Суда Алжира Абдельхафид Усукин.

Во время этой сессии судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская присоединилась к обсуждению обозначенных вопросов, в частности отметила следующее:

«Этот вопрос является чрезвычайно болезненным для Украины, ведь вооруженные силы Российской Федерации намеренно уничтожают наше национальное культурное наследие.

По данным правительственного портала, с февраля 2022 года по декабрь 2023 года в Украине было уничтожено или повреждено 872 объекта культурного наследия: 120 памятников национального значения, 682 памятника местного значения и 70 вновь обнаруженных объектов культурного наследия. Эти разрушения наносят удар по национальной идентичности и коллективной памяти.

Защита культурных ценностей, даже в военное время, определена рядом конвенций. Однако оккупационные силы постоянно игнорируют эти обязательства.

Было уничтожено более 700 религиозных сооружений и культовых мест (православных, католических, мусульманских, иудейских, протестантских). Опыт Украины созвучен с опытом многих стран, участвующих в этом мероприятии.

Сегодня Украина стоит на передовой этой борьбы, защищая не только свою территорию, но и универсальный принцип, что культурное наследие принадлежит всему человечеству. В этом контексте конституционная справедливость играет решающую роль в обеспечении того, чтобы защита наследия оставалась закрепленной в законе даже в условиях угрозы его существованию.

Подтверждая конституционную ценность культуры, защищая права собственности с учетом общественных интересов и соблюдая международные стандарты, суды могут превратить защиту культурного наследия из морального призыва в обязательную конституционную обязанность.

Этот подход, основанный на болезненном опыте Украины, может служить примером того, как конституционная справедливость способствует сохранению человеческой цивилизации во время войны».

О доступе к научным знаниям и новейшим технологиям шла речь во время третьего заседания, модератором которого выступил Председатель Конституционного Суда Колумбии Хорхе Энрике Ибаньес Нахар. Спикерами были Председатель Конституционного Суда Латвии Ирена Куцина, Председатель Конституционного Суда Мозамбика Люсия Рибейро. В дискуссии приняла участие председатель Конституционного суда Румынии Елена Симина Тенеску.

Председатель Конституционного Суда Латвии Ирена Куцина подчеркнула, что цифровое будущее, которое только предполагалось, уже формирует наше настоящее. Поэтому сейчас необходима юридическая конкретизация доступа к интернету, что напрямую влияет на реализацию ряда фундаментальных прав – права собственности, образования, свободы занятости и других.

Также в этот день были проведены рабочие встречи делегации Конституционного Суда Украины с Председателем Верховного (Государственного) Суда Эстонии Виллу Кёве, с Президентом Венецианской комиссии Клер Бази-Малори и секретарем Венецианской комиссии Симоной Гранатой-Менгини.

Фото: КСУ

