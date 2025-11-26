  1. Суд инфо

КСУ рассматривает дело относительно права на судебную защиту в трудовых спорах

17:27, 26 ноября 2025
КСУ анализирует жалобу относительно конституционности трёхмесячного срока подачи исков в трудовых спорах, который заявитель считает препятствием для реализации права на судебную защиту.
Первый сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Тимошенко Олега Ивановича относительно права на судебную защиту в трудовых спорах. Об этом информирует КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Алла Олейник проинформировала о содержании конституционной жалобы и обосновании заявителя.

Судья-докладчик сообщила, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть первую статьи 233 Кодекса законов о труде Украины от 10 декабря 1971 года № 322–VIII, согласно которой работник может обратиться с заявлением о решении трудового спора непосредственно в суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, кроме случаев, предусмотренных частью второй этой статьи.

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается, что Олег Тимошенко обратился в суд с иском к Частному акционерному обществу «Страховая Группа „ТАС“». Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья решением от 13 января 2025 года, оставленным без изменений постановлением Запорожского апелляционного суда от 2 января 2025 года, отказал Тимошенко О.И. в удовлетворении его иска. Исчерпав все национальные средства юридической защиты, заявитель подал конституционную жалобу в Конституционный Суд Украины.

Обосновывая утверждение о несоответствии Конституции Украины оспариваемого предписания Кодекса, субъект права на конституционную жалобу считает, что применение в судебных решениях по его делу части первой статьи 233 Кодекса стало основанием для отказа в судебной защите из-за истечения трехмесячного срока обращения в суд по поводу решения трудового спора относительно оплаты труда и законности приостановления трудового договора.

Автор ходатайства считает, что часть первая статьи 233 Кодекса противоречит ряду статей Конституции Украины, поскольку «формальное применение жесткого трехмесячного срока в трудовых спорах в условиях военного положения фактически лишает работника доступа к суду» (статья 55), приводит к нарушению права на труд и своевременное вознаграждение (статья 43). Он также утверждает о несоответствии оспариваемого предписания Кодекса статьям 64, 129 Основного Закона Украины в части ограничения прав в условиях военного положения и нарушения принципов и основных начал судопроизводства.

Первый сенат исследовал материалы этого дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

