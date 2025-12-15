Новые судьи для Восточного и Западного апелляционных хозяйственных судов: указы Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении судей в Восточный апелляционный хозяйственный суд и Западный апелляционный хозяйственный суд.
Шаповал Дмитрий Владимирович назначен на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.
В то же время на должности судей Восточного апелляционного хозяйственного суда назначены:
Васильев Евгений Александрович,
Демидова Полина Витальевна,
Жельне Сергей Чеславович.
Также Президент назначил 9 судей в Центральный апелляционный хозяйственный суд.