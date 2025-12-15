Нові судді для Східного та Західного апеляційних господарських судів: укази Президента

Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів до Східного та Західного апеляційних господарських судів.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів до Східного апеляційного господарського суду та Західного апеляційного господарського суду.

Шаповала Дмитра Володимировича призначено на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.

Водночас на посади суддів Східного апеляційного господарського суду призначено:

Васильєва Євгена Олександровича,

Демідову Поліну Віталіївну,

Жельне Сергія Чеславовича.

Також Президент призначив 9 суддів до Центрального апеляційного господарського суду.

