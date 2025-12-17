  1. Суд инфо
ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на члена ВККС Владимира Луганского

15:04, 17 декабря 2025
Срок действия обязанностей — до 17 февраля 2026 года включительно.
Источник фото: ВККС
Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на члена Высшей квалификационной комиссии судей Владимира Луганского. Об этом информирует ВАКС.

Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Подозреваемый обязан:

  • прибывать к детективу, прокурору или в суд по каждому требованию, в зависимости от стадии уголовного производства;
  • не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания;
  • сдать на хранение детективу в уголовном производстве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Как сообщалось, 30 апреля следственный судья ВАКС определил члену ВККС меру пресечения в виде залога в размере 242 240 гривен.

Читайте также

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

