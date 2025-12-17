ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на члена ВККС Владимира Луганского

Срок действия обязанностей — до 17 февраля 2026 года включительно.

Источник фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на члена Высшей квалификационной комиссии судей Владимира Луганского. Об этом информирует ВАКС.

Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Подозреваемый обязан:

прибывать к детективу, прокурору или в суд по каждому требованию, в зависимости от стадии уголовного производства;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания;

сдать на хранение детективу в уголовном производстве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Срок действия обязанностей — до 17 февраля 2026 года включительно.

Как сообщалось, 30 апреля следственный судья ВАКС определил члену ВККС меру пресечения в виде залога в размере 242 240 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.