ВАКС продовжив строк дії обов’язків, покладених на члена ВККС Володимира Луганського

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків, покладених на члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимира Луганського. Про це інформує ВАКС.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підозрюваний зобов’язаний:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожною вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і виїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Строк дії обов’язків – до 17 лютого 2026 року включно.

Як повідомлялося, 30 квітня слідчий суддя ВАКС визначив члену ВККС запобіжний захід у виді застави у розмірі 242 240 гривень.

