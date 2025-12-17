  1. Суд інфо
ВАКС продовжив строк дії обов’язків, покладених на члена ВККС Володимира Луганського

15:04, 17 грудня 2025
Строк дії обов’язків – до 17 лютого 2026 року включно.
Джерело фото: ВККС
Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків, покладених на члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Володимира Луганського. Про це інформує ВАКС.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати до детектива, прокурора або суду за кожною вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
  • не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
  • повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
  • здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і виїзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

Як повідомлялося, 30 квітня слідчий суддя ВАКС визначив члену ВККС запобіжний захід у виді застави у розмірі 242 240 гривень.

