  Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Заречный районный суд города Сумы

13:54, 22 января 2026
Судья, изъявивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию свои документы.
Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Заречный районный суд города Сумы 5 судей. Об этом сообщила ВККС.

Рассмотрение вопроса состоится 11 февраля 2025 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому приложить свои документы.

Напомним, ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 4 суда.

суд судья ВККС

