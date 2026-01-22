ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Заречный районный суд города Сумы

Судья, изъявивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Заречный районный суд города Сумы 5 судей. Об этом сообщила ВККС.

Рассмотрение вопроса состоится 11 февраля 2025 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому приложить свои документы.

