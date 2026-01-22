ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Зарічного райсуду міста Суми
Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Зарічного районного суду міста Суми 5 суддів. Про це повідомила ВККС.
Розгляд питання відбуватиметься 11 лютого 2025 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.
Нагадаємо, ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів.
