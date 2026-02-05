Противодействие злоупотреблению процессуальными правами: судебная практика и инструменты реагирования

Суд обязан принимать меры для предотвращения злоупотребления процессуальными правами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В последнее время в судебной практике все чаще фиксируются случаи злоупотребления процессуальными правами участниками судебного процесса. Речь идет о действиях, направленных не на защиту прав по существу спора, а на затягивание рассмотрения дел, создание искусственных препятствий или манипулирование судебной процедурой. Об этом сообщает Обуховский районный суд Киевской области.

Обязанность суда реагировать на злоупотребления

Суд обязан принимать меры для предотвращения злоупотребления процессуальными правами. В случае установления такого злоупотребления к участнику процесса применяются меры процессуального принуждения, определенные соответствующим процессуальным кодексом.

Основания для наложения штрафа по ГПК Украины

Гражданский процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность наложения штрафа на лиц, участвующих в деле, включая представителей сторон, в частности в случаях:

невыполнения процессуальных обязанностей, предусмотренных кодексом или определенных судом;

уклонения от действий, возложенных судом на участника процесса;

злоупотребления процессуальными правами (например, необоснованно заявленный повторный отвод);

совершения действий с целью воспрепятствования судебному процессу;

неуведомления суда о невозможности представить истребованные доказательства либо непредставления их без уважительных причин;

невыполнения определения об обеспечении иска или доказательств, непредоставления копий процессуальных документов другим участникам дела в установленный срок;

нарушения запретов, установленных кодексом или судом.

Если жалоба, заявление или ходатайство признаются злоупотреблением процессуальными правами, суд может оставить их без рассмотрения или вернуть заявителю.

Размер и пределы процессуальных штрафов

В соответствии со статьей 148 ГПК Украины, в доход государства взыскивается штраф в размере от 0,3 до трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. С 1 января текущего года прожиточный минимум составляет 2 684 грн.

В случае продолжения злоупотреблений суд имеет право увеличить штраф до десяти прожиточных минимумов. В то же время определение о взыскании штрафа может быть отменено, если лицо устранило допущенное нарушение.

Суд может применить штраф как к стороне, так и к ее представителю, а также к обоим одновременно — за одно и то же злоупотребление.

Отдельное определение в отношении адвокатов и прокуроров

Отдельным инструментом реагирования является вынесение отдельного определения в отношении адвокатов или прокуроров. В соответствии со статьей 262 ГПК Украины, суд может вынести отдельное определение в случае злоупотребления процессуальными правами, нарушения процессуальных обязанностей или ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, в том числе и в случае подачи иска с существенными недостатками.

Такие определения направляются в соответствующий орган для решения вопроса о привлечении адвоката или прокурора к дисциплинарной ответственности.

Международные стандарты и практика ЕСПЧ

Проблематика злоупотребления процессуальными правами актуальна не только в национальном, но и в международном контексте. Статья 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод запрещает использование прав с целью их отмены или чрезмерного ограничения.

Европейский суд по правам человека в делах «Смирнова против Украины», «Шульга против Украины», «Мусиенко против Украины» неоднократно подчеркивал, что обязанность обеспечения разумных сроков рассмотрения дел возлагается прежде всего на суды, а неспособность эффективно противодействовать искусственным препятствиям является нарушением статьи 6 Конвенции.

Запрет злоупотребления процессуальными правами в национальном законодательстве

Статья 44 ГПК Украины прямо запрещает злоупотребление процессуальными правами. Законодатель не дает исчерпывающего определения такого злоупотребления, однако приводит ориентировочный перечень действий, которые могут свидетельствовать о недобросовестности, в частности:

подача жалоб на судебные решения, которые не подлежат обжалованию или утратили силу;

повторная подача заявлений по вопросу, уже решенному судом, при отсутствии новых обстоятельств;

заведомо необоснованные отводы;

подача нескольких идентичных исков с целью манипуляции автоматизированным распределением дел;

подача иска при отсутствии предмета спора или в искусственно созданном споре;

искусственное объединение исковых требований с целью изменения подсудности;

заключение мирового соглашения в ущерб правам третьих лиц.

Аналогичные положения содержатся в Хозяйственном процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства.

Подходы Верховного Суда

Судебная практика Верховного Суда сформировала подход, согласно которому ключевым критерием для квалификации действий как злоупотребления является отсутствие легитимной процессуальной цели. Формальные признаки сами по себе не являются достаточными.

В постановлениях Верховного Суда указано, что злоупотребление процессуальными правами — это умышленные, недобросовестные действия, направленные на воспрепятствование осуществлению правосудия, ограничение прав других участников или проявление неуважения к суду.

Процессуальные штрафы как эффективный инструмент

Наиболее действенным способом реагирования на злоупотребление процессуальными правами являются именно процессуальные штрафы, предусмотренные ГПК, ХПК и КАС Украины, в размере до десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В качестве примера приведено определение Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 7 марта 2025 года по делу №754/15239/24, в котором истца неоднократно штрафовали за подачу чрезмерного количества кассационных жалоб с унизительной лексикой.

При предоставлении правовой оценки вопросам противодействия злоупотреблению процессуальными правами судьи Обуховского районного суда Киевской области применяют Правила организации эффективного судопроизводства в судах первой инстанции, утвержденные собранием судей 18 июля 2024 года и одобренные решением Совета судей Украины № 33 от 4 октября 2024 года.

В суде призывают всех участников процесса не допускать действий, направленных на злоупотребление процессуальными правами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.