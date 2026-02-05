Судья Барановского райсуда Житомирской области соответствует занимаемой должности

Комиссия признала судью Евгения Новицкого таким, что соответствует занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

В четверг, 5 февраля, коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины провела собеседование в рамках квалификационного оценивания судьи местного суда на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судья Барановского районного суда Житомирской области Новицкий Евгений Анатольевич набрал 675,5 балла.

Комиссия признала судью таким, что соответствует занимаемой должности.

