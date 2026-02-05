  1. Суд інфо

Суддя Баранівського райсуду Житомирської області відповідає займаній посаді

21:02, 5 лютого 2026
Комісія визнала суддю Євгена Новицького таким, що відповідає займаній посаді.
Фото: vkksu.gov.ua
У четвер, 5 лютого, колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проведено співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді місцевого суду на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Баранівського районного суду Житомирської області Новицький Євген Анатолійович набрав 675,5 бала.

Комісія визнала суддю таким, що відповідає займаній посаді.

