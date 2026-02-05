Суддя Баранівського райсуду Житомирської області відповідає займаній посаді

Комісія визнала суддю Євгена Новицького таким, що відповідає займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 5 лютого, колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проведено співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді місцевого суду на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Баранівського районного суду Житомирської області Новицький Євген Анатолійович набрав 675,5 бала.

Комісія визнала суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.