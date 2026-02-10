Совет судей обновил интерактивную карту судов с расчетами нормативов нагрузки за 2025 год

Помимо нормативной численности, на ней отображается информация о количестве судебных дел, поступивших в суд, а также данные о штатной и фактической численности судей.

Совет судей Украины сообщил, что обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на суды и судей с учетом количества дел, рассматриваемых судами в течение 2025 года.

Данная карта разработана и используется с целью учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

Соответствующая информация обнародована на сайте Совета судей Украины в разделе: Документы, Нормативы нагрузки.

Помимо нормативной численности, на карте отображается информация о количестве судебных дел, поступивших в суд, а также сведения о штатной и фактической численности судей.

«Предварительная обработка полученной информации показала, что суды работают с неравномерной нагрузкой и позволила определить суды, которые имеют наибольшее количество дел и, соответственно, наибольшую нагрузку на судей», — заявили в Совете судей.

