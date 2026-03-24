Судью Олега Павлуся избрали председателем Любомльского районного суда Волынской области

Олег Павлусь снова возглавил Любомльский районный суд Волынской области.

В Любомльском районном суде Волынской области 19 марта 2026 состоялось собрание судей, по результатам которых путем тайного голосования избран председатель суда. Об этом сообщили в суде.

Согласно статье 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», на эту должность назначен судья Олег Павлусь сроком на три года — со 2 апреля 2026 года по 1 апреля 2029 года включительно.

