Суддю Олега Павлуся обрали головою Любомльського районного суду Волинської області

Олег Павлусь знову очолив Любомльський районний суд Волинської області.

фото: Любомльський районний суд Волинської області

У Любомльському районному суді Волинської області 19 березня 2026 року відбулися збори суддів, за результатами яких шляхом таємного голосування обрано голову суду. Про це повідомили у суді.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на цю посаду призначено суддю Олега Павлуся строком на три роки — з 2 квітня 2026 року по 1 квітня 2029 року включно.

