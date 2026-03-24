Конкурс в Одесский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидата на должность судьи в Одесском апелляционном суде Яковенко Ивана Ивановича.

По результатам квалификационного оценивания 24 марта Яковенко Иван Иванович набрал 739,11 балла. Коллегия приняла решение признать кандидата таким, что подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 47 кандидатами в Одесский апелляционный суд: 13 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 13 кандидатов — не подтвердили, с 21 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.