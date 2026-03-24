Конкурс до Одеського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

21:30, 24 березня 2026
Загалом ВККС провела співбесіди з 47 кандидатами до Одеського апеляційного суду.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді в Одеському апеляційному суді Яковенка Івана Івановича.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 24 березня Яковенко Іван Іванович набрав 739,11 бала. Колегія ухвалила рішення визнати кандидата таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 47 кандидатами до Одеського апеляційного суду: 13 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 21 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

