В Киевском окружном админсуде возможны перебои с «Электронным судом» и видеозаседаниями

Из-за техработ в суде предупредили о перебоях в работе 27 марта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский окружной административный суд сообщил о проведении технических работ, которые могут повлиять на его работу.

Как отметили в суде, в пятницу, 27 марта, запланирована замена серверного оборудования. В связи с этим в течение дня возможны перебои с доступом к интернету и ограничения работы отдельных сервисов.

В частности, речь идет о работе программы КП «Делопроизводство специализированного суда», проведении судебных заседаний в режиме видеоконференции, а также функционировании модуля «Электронный суд».

В суде просят участников процессов и посетителей учитывать также возможные задержки при рассмотрении дел, приеме и регистрации документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.