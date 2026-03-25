У Київському окружному адмінсуді можливі перебої з «Електронним судом» і відеозасіданнями

Через техроботи у суді попередили про перебої в роботі 27 березня.

Київський окружний адміністративний суд повідомив про проведення технічних робіт, які можуть вплинути на його роботу.

Як зазначили у суді, у п’ятницю, 27 березня, заплановано заміну серверного обладнання. У зв’язку з цим протягом дня можливі перебої з доступом до інтернету та обмеження роботи окремих сервісів.

Зокрема, йдеться про роботу програми КП «Діловодство спеціалізованого суду», проведення судових засідань у режимі відеоконференції, а також функціонування модуля «Електронний суд».

У суді просять учасників процесів і відвідувачів врахувати також можливі затримки під час розгляду справ, прийому та реєстрації документів.

