У Київському окружному адмінсуді можливі перебої з «Електронним судом» і відеозасіданнями

12:20, 25 березня 2026
Через техроботи у суді попередили про перебої в роботі 27 березня.
Київський окружний адміністративний суд повідомив про проведення технічних робіт, які можуть вплинути на його роботу.

Як зазначили у суді, у п’ятницю, 27 березня, заплановано заміну серверного обладнання. У зв’язку з цим протягом дня можливі перебої з доступом до інтернету та обмеження роботи окремих сервісів.

Зокрема, йдеться про роботу програми КП «Діловодство спеціалізованого суду», проведення судових засідань у режимі відеоконференції, а також функціонування модуля «Електронний суд».

У суді просять учасників процесів і відвідувачів врахувати також можливі затримки під час розгляду справ, прийому та реєстрації документів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

Відстрочка від мобілізації через опікунство і самостійне виховання дітей: що враховують суди у 2026 році

Оформлення опікунства та самостійне виховання дедалі частіше використовують для отримання відстрочки від мобілізації, однак суди оцінюють не формальний статус, а реальні сімейні обставини.

Повернення авансу без заперечень покупця виключає право вимагати поставку — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила: якщо покупець прийняв повернення передоплати та не заперечував, зобов’язання сторін припиняються, а вимога про поставку товару є безпідставною.

Парламентський комітет розгляне законопроєкт із прихованою реформою БЕБ

Депутати заховали в законопроєкт про  допомогу суб’єктам господарювання комплексні зміни до Закону про БЕБ.

Контроль за політичними партіями будуть здійснювати п’ять організацій, а повноваження НАЗК розширять

НАЗК отримає низку повноваженну сфері контролю за фінансами партій, включно з правом звернення до суду у разі виявлення порушень.

