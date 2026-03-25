Конкурс во Львовский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Еще одна кандидатка не подтвердила способность осуществлять правосудие.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 24 марта Комиссией приняты такие решения:

Корольчук Наталия Васильевна — 436,73 — не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Сташкив Надежда Михайловна — 726,45 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Савчак Андрей Владимирович — 720,6 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 21 кандидатом: 14 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 — не подтвердили, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

