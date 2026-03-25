  Суд інфо

Конкурс до Львівського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

10:52, 25 березня 2026
Ще одна кандидатка не підтвердили здатність здійснювати правосуддя.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 24 березня Комісією ухвалено такі рішення:

Корольчук Наталія Василівна - 436,73 - не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Сташків Надія Михайлівна - 726,45 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Савчак Андрій Володимирович - 720,6 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 21 кандидатом: 14 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 5 – не підтвердили, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

суд суддя ВККС

