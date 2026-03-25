Обнародовано отдельное мнение судьи КСУ Петра Филюка о решении Суда об отчислении студентов за нарушение договора с вузом

12:07, 25 марта 2026
КСУ подтвердил конституционность нормы Закона «О высшем образовании» об отчислении студентов за нарушение условий договора об обучении, одновременно отметив, что такая ответственность имеет гражданско-правовой характер и указав на ошибочную квалификацию этих оснований Киевским апелляционным судом.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», КСУ признал конституционной норму об отчислении студентов за нарушение договора с учреждением высшего образования.

Суд обнародовал отдельное мнение судьи Конституционного Суда Украины Петра Филюка к Решению № 2-р(І)/2026 от 11 марта 2026 года по делу по конституционной жалобе Падерина Владимира Александровича.

Этим Решением Суд признал конституционным пункт 5 части первой статьи 46 Закона Украины «О высшем образовании» от 1 июля 2014 года № 1556–VII, однако при этом указал, что Киевский апелляционный суд в постановлении от 3 октября 2023 года по делу Падерина В.О. неправильно классифицировал ответственность, примененную к нему, как дисциплинарную и, соответственно, неверно оценил основание для отчисления, предусмотренное оспариваемым положением Закона.

В отдельном мнении судья Петр Филюк отметил, что Конституционный Суд Украины не обнаружил какого-либо нарушения прав человека, гарантированных Конституцией Украины, при рассмотрении дела по конституционной жалобе Падерина Владимира Александровича, поэтому вполне логичным, последовательным и аргументированным завершением рассмотрения этого дела должно было стать вынесение определения о закрытии конституционного производства в связи с неприемлемостью конституционной жалобы.

 

