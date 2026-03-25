Оприлюднили окрему думку судді КСУ Петра Філюка щодо рішення Суду про відрахування студентів за порушення договору із ЗВО

12:07, 25 березня 2026
КСУ підтвердив конституційність норми Закону «Про вищу освіту» щодо відрахування студентів за порушення умов договору про навчання, водночас наголосивши, що така відповідальність має цивільно-правовий характер та вказавши на помилкову кваліфікацію цих підстав Київським апеляційним судом.
Оприлюднили окрему думку судді КСУ Петра Філюка щодо рішення Суду про відрахування студентів за порушення договору із ЗВО
Як раніше писала «Судово-юридична газета», КСУ визнав конституційною норму про відрахування студентів за порушення договору із закладом вищої освіти.

Суд оприлюднив окрему думку судді Конституційного Суду України Петра Філюка до Рішення № 2-р(І)/2026 від 11 березня 2026 року у справі за конституційною скаргою Падєріна Володимира Олександровича.

Цим Рішенням Суд визнав конституційним пункт 5 частини першої статті 46 Закону України „Про вищу освіту“ від 1 липня 2014 року № 1556–VІІ, однак, при цьому вказав, що Київський апеляційний суд у постанові від 3 жовтня 2023 року у справі Падєріна В.О. неправильно класифікував відповідальність, застосовану до нього, як дисциплінарну та, відповідно, невірно оцінив підставу для відрахування, передбачену оспорюваним приписом Закону.

В окремій думці суддя Петро Філюк наголосив, що Конституційний Суд України не знайшов будь-якого порушення права людини, гарантованого Конституцією України під час розгляду справи за конституційною скаргою Падєріна Володимира Олександровича, тож цілком логічним, послідовним і аргументованим фіналом розгляду цієї справи мало стати постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у цій справі у зв'язку з неприйнятністю конституційної скарги.

