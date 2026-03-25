ВККС рекомендует командировать Максима Рукаса в Шахтерский городской суд Днепропетровской области

Судью Максима Рукаса рекомендовали командировать в Шахтерский городской суд Днепропетровской области.

В среду, 25 марта, на заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судьи в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Беловодского районного суда Луганской области Рукаса Максима Сергеевича в Шахтерский городской суд Днепропетровской области.

Добавим, ВККС рекомендует командировать двух судей в Александровский райсуд Запорожья.

