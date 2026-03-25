  1. Суд інфо

ВККС рекомендує відрядити Максима Рукаса до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області

14:11, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддю Максима Рукаса рекомендували відрядити суддю до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 25 березня, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Біловодського районного суду Луганської області Рукаса Максима Сергійовича до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області.

Додамо, ВККС рекомендує відрядити двох суддів до Олександрівського райсуду Запоріжжя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

Відстрочка від мобілізації через опікунство і самостійне виховання дітей: що враховують суди у 2026 році

Оформлення опікунства та самостійне виховання дедалі частіше використовують для отримання відстрочки від мобілізації, однак суди оцінюють не формальний статус, а реальні сімейні обставини.

Повернення авансу без заперечень покупця виключає право вимагати поставку — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила: якщо покупець прийняв повернення передоплати та не заперечував, зобов’язання сторін припиняються, а вимога про поставку товару є безпідставною.

Парламентський комітет розгляне законопроєкт із прихованою реформою БЕБ

Депутати заховали в законопроєкт про  допомогу суб’єктам господарювання комплексні зміни до Закону про БЕБ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]