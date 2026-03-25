ВККС рекомендує відрядити Максима Рукаса до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області

Суддю Максима Рукаса рекомендували відрядити суддю до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області.

У середу, 25 березня, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила ВККС.

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Біловодського районного суду Луганської області Рукаса Максима Сергійовича до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області.

