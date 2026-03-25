ВККС определила суды, включенные в 3 группу судов на первом этапе конкурса на занятие вакантных должностей судей

Фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 25 марта приняла решение о включении в третью группу судов на первом этапе конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных общих судах, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (далее — Конкурс), следующих судов:

Винницкий апелляционный суд — 15 вакантных должностей судей;

Волынский апелляционный суд — 11 вакантных должностей судей;

Ивано-Франковский апелляционный суд — 11 вакантных должностей судей;

Кропивницкий апелляционный суд — 12 вакантных должностей судей;

Полтавский апелляционный суд — 15 вакантных должностей судей;

Ровенский апелляционный суд — 12 вакантных должностей судей;

Тернопольский апелляционный суд — 17 вакантных должностей судей;

Херсонский апелляционный суд — 22 вакантные должности судьи;

Хмельницкий апелляционный суд — 12 вакантных должностей судей;

Черкасский апелляционный суд — 21 вакантная должность судьи;

Черновицкий апелляционный суд — 7 вакантных должностей судей.

Установлен срок подачи кандидатами на должность судьи заявления о намерении претендовать на должность судьи в суде, включенном в третью группу судов на первом этапе Конкурса, — до 07 апреля 2026 года.

Комиссией в течение III квартала 2026 года — II квартала 2027 года будут проводиться собеседования по результатам исследования досье кандидатов на должности судей Винницкого апелляционного суда, Волынского апелляционного суда, Ивано-Франковского апелляционного суда, Кропивницкого апелляционного суда, Полтавского апелляционного суда, Ровенского апелляционного суда, Тернопольского апелляционного суда, Херсонского апелляционного суда, Хмельницкого апелляционного суда, Черкасского апелляционного суда, Черновицкого апелляционного суда.

ВККС обращает внимание, что с целью проведения специальной проверки кандидатам на должности судей указанных судов необходимо до 07 апреля 2026 года подать в Комиссию вместе с заявлением о намерении претендовать на должность судьи следующие документы:

письменное согласие на проведение специальной проверки по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 года № 171 (с изменениями);

автобиографию на дату предоставления согласия на проведение специальной проверки, созданную в электронной форме, распечатанную и подписанную собственноручно, содержащую, в частности, следующие сведения: фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство (в частности, гражданство (подданство) иностранного (иностранных) государства (государств); о документах, которые предоставляют претенденту на должность право на постоянное проживание на территории иностранных государств (при наличии), а также факт подачи документов, необходимых для оформления гражданства (подданства) иностранного (иностранных) государства (государств); об образовании (название учреждения высшего образования (другого учреждения образования), год поступления и окончания такого учреждения, реквизиты диплома, полученный образовательно-квалификационный уровень (степень образования), специальность, квалификация, ученая степень); наличие допуска к государственной тайне, а также факты отмены ранее предоставленного допуска за нарушение законодательства о государственной тайне (или отказа в его предоставлении); об отношении претендента на должность к исполнению воинской обязанности (призывник, военнообязанный, резервист); прохождение военной службы (в случае ее прохождения) и/или пребывание на воинском учете военнообязанных; о последнем месте работы (службы) и должности;

справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров по форме первичной учетной документации № 100-2/о;

справку о наличии допуска к государственной тайне (в случае его наличия), составленную по форме, определенной законодательством о государственной тайне;

заявление, предусмотренное частью первой статьи 6 Закона Украины «Об очищении власти»;

копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2025 год.

Комиссия напоминает, что согласно Порядку проведения предварительных, периодических и внеочередных психиатрических осмотров, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Украины от 18 апреля 2022 года № 651 (далее — Порядок), срок действия справки по форме первичной учетной документации № 100-2/о составляет один год с даты проведения осмотра.

ВККС подчеркивает, что с 01 января 2025 года вступили в силу изменения к Порядку. Так, в соответствии с пунктом 2 Порядка предварительные, периодические и внеочередные психиатрические осмотры, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ, после проведения которых лицу выдается форма первичной учетной документации № 100-2/о, могут проводить поставщики медицинских услуг, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

получили лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности «психиатрия»;

заключили договор о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий с НСЗУ по группам услуг «Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях» и/или «Психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами» и/или «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».

Таким образом, проводить осмотры и оформлять справку № 100-2/о имеют право поставщики медицинских услуг, которые в полном объеме соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 2 Порядка.

Другие необходимые для проведения специальной проверки документы, а именно: копии страниц паспорта гражданина Украины в форме книжечки или лицевой и оборотной сторон паспорта гражданина Украины в форме карточки и выписки из реестра территориальной громады для подтверждения информации о месте проживания (пребывания), документов об образовании (с приложениями), ученых званий и научных степеней, военно-учетного документа подаются кандидатами на должность судьи в случае изменения сведений или изменения ранее поданных документов.

Заявление и документы направляются в Комиссию почтовой связью по адресу: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9, или подаются лично кандидатом на должность судьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.