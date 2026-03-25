ВККС визначила суди, які включено до 3 групи судів на першій стадії конкурсу на зайняття вакантних посад суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 25 березня ухвалила рішення про включення до третьої групи судів на першій стадії конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних загальних судах, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (далі – Конкурс), таких судів:

Вінницький апеляційний суд – 15 вакантних посад суддів;

Волинський апеляційний суд – 11 вакантних посад суддів;

Івано-Франківський апеляційний суд – 11 вакантних посад суддів;

Кропивницький апеляційний суд – 12 вакантних посад суддів;

Полтавський апеляційний суд – 15 вакантних посад суддів;

Рівненський апеляційний суд – 12 вакантних посад суддів;

Тернопільський апеляційний суд – 17 вакантних посад суддів;

Херсонський апеляційний суд – 22 вакантні посади судді;

Хмельницький апеляційний суд – 12 вакантних посад суддів;

Черкаський апеляційний суд – 21 вакантна посада судді;

Чернівецький апеляційний суд – 7 вакантних посад суддів.

Встановлено строк подання кандидатами на посаду судді заяви про намір претендувати на посаду судді у суді, включеному до третьої групи судів на першій стадії Конкурсу, – до 07 квітня 2026 року.

Комісією протягом ІІІ кварталу 2026 року – ІI кварталу 2027 року проводитимуться співбесіди за результатами дослідження досьє кандидатів на посади суддів Вінницького апеляційного суду, Волинського апеляційного суду, Івано-Франківського апеляційного суду, Кропивницького апеляційного суду, Полтавського апеляційного суду, Рівненського апеляційного суду, Тернопільського апеляційного суду, Херсонського апеляційного суду, Хмельницького апеляційного суду, Черкаського апеляційного суду, Чернівецького апеляційного суду.

ВККС звертає увагу, що з метою проведення спеціальної перевірки кандидатам на посади суддів зазначених судів необхідно до 07 квітня 2026 року подати до Комісії разом із заявою про намір претендувати на посаду судді такі документи:

- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (зі змінами);

- автобіографію на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки, яка створена в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч, що містить, зокрема, такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство (зокрема, громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав); про документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); про освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь); наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); про відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних; про останнє місце роботи (служби) та посаду;

- довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о;

- довідку про наявність допуску до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю;

- заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади»;

- копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2025 рік.

Комісія нагадує, що згідно з Порядком проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651 (далі – Порядок), строк дії довідки за формою первинної облікової документації № 100-2/о становить один рік з дати проведення огляду.

ВККС наголошує, що з 01 січня 2025 року набули чинності зміни до Порядку. Так, відповідно до пункту 2 Порядку попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, після проведення яких особі видається форма первинної облікової документації № 100-2/о, можуть проводити надавачі медичних послуг, що одночасно відповідають таким умовам:

отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «психіатрія»;

уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ за групами послуг «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та/або «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» та/або «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Таким чином, проводити огляди та оформляти довідку № 100-2/о мають право надавачі медичних послуг, які відповідають вимогам, передбаченим пунктом 2 Порядку, у повному обсязі.

Інші необхідні для проведення спеціальної перевірки документи, а саме: копії сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки або лицьового і зворотнього боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), документів про освіту (з додатками), вчені звання та наукові ступені, військово-облікового документа подаються кандидатами на посаду судді в разі зміни відомостей або зміни раніше поданих документів.

Заява та документи надсилаються до Комісії поштовим зв’язком на адресу: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, або подаються особисто кандидатом на посаду судді.

