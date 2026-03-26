ВАКС упорядочил учет активов и провел инвентаризацию — Счетная палата

Высший антикоррупционный суд усовершенствовал учетную политику и обеспечил автоматизированное формирование отчетности в настроенном программном обеспечении. Также проведена инвентаризация всех активов и обязательств ВАКС, по результатам которой выявлена недостача и проведена служебная проверка. Такие меры приняты во исполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по итогам финансового аудита ВАКС.

Аудит подтвердил достоверность отчетности ВАКС, однако выявил ряд пробелов, в частности, во внутреннем контроле, регулировании учета средств залога и основных средств. Для их устранения Счетная палата предоставила ряд рекомендаций.

Для их выполнения обновлено Положение об учетной политике ВАКС, а также внесены изменения в Положение об организации бухгалтерского учета в учреждении, которые:

– регулируют учет операций с активами, капиталом и обязательствами ВАКС;

– регламентируют особенности бухгалтерского учета средств залога, а также порядок их внесения, возврата и обращения в доход государства;

– позволили скорректировать остатки средств залога.

«Кроме этого, выполнена настройка программного обеспечения «IS-pro» для корректного автоматизированного формирования финансовой отчетности ВАКС.

В целом из восьми рекомендаций ВАКС выполнено шесть и начато выполнение двух. В свою очередь Министерство финансов Украины не выполнило две предоставленные рекомендации по результатам этого контрольного мероприятия», — заявила Счетная палата.

