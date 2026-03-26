ВАКС унормував облік активів та провів інвентаризацію — Рахункова палата

Рахункова палата повідомила, що було оновлено Положення про облікову політику ВАКС, а також внесено зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку.

Вищий антикорупційний суд удосконалив облікову політику та забезпечив автоматизоване формування звітності в налаштованому програмному забезпеченні. Також проведено інвентаризацію всіх активів та зобов’язань ВАКС, за результатами якої виявлено нестачу та проведено службову перевірку. Таких заходів вжито на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за підсумками фінансового аудиту ВАКС.

Аудит підтвердив достовірність звітності ВАКС, однак виявив низку прогалин, зокрема, у внутрішньому контролі, регулюванні обліку коштів застави та основних засобів. Для їх усунення Рахункова палата надала низку рекомендацій.

Для їх виконання оновлено Положення про облікову політику ВАКС, а також внесено зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку в установі, які:

– врегульовують облік операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями ВАКС;

– регламентують особливості бухгалтерського обліку коштів застави, а також порядок їх внесення, повернення та звернення в дохід держави;

– дозволили скоригувати залишки коштів застави.

«Окрім цього, здійснено налаштування програмного забезпечення «IS-pro» для коректного автоматизованого формування фінансової звітності ВАКС.

Загалом з восьми рекомендацій ВАКС виконано шість та розпочато виконання двох. Своєю чергою Міністерство фінансів України не виконало дві надані рекомендації за результатами цього контрольного заходу», - заявила Рахункова палата.

