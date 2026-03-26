  1. Суд інфо

ВАКС унормував облік активів та провів інвентаризацію — Рахункова палата

12:57, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рахункова палата повідомила, що було оновлено Положення про облікову політику ВАКС, а також внесено зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд удосконалив облікову політику та забезпечив автоматизоване формування звітності в налаштованому програмному забезпеченні. Також проведено інвентаризацію всіх активів та зобов’язань ВАКС, за результатами якої виявлено нестачу та проведено службову перевірку. Таких заходів вжито на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за підсумками фінансового аудиту ВАКС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Аудит підтвердив достовірність звітності ВАКС, однак виявив низку прогалин, зокрема, у внутрішньому контролі, регулюванні обліку коштів застави та основних засобів. Для їх усунення Рахункова палата надала низку рекомендацій.

Для їх виконання оновлено Положення про облікову політику ВАКС, а також внесено зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку в установі, які:

– врегульовують облік операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями ВАКС;

– регламентують особливості бухгалтерського обліку коштів застави, а також порядок їх внесення, повернення та звернення в дохід держави;

– дозволили скоригувати залишки коштів застави.

«Окрім цього, здійснено налаштування програмного забезпечення «IS-pro» для коректного автоматизованого формування фінансової звітності ВАКС.

Загалом з восьми рекомендацій ВАКС виконано шість та розпочато виконання двох. Своєю чергою Міністерство фінансів України не виконало дві надані рекомендації за результатами цього контрольного заходу», - заявила Рахункова палата.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС Рахункова палата

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]