Совет судей 3 апреля проведет заседание — какие вопросы рассмотрят

Совет судей сообщил, что 3 апреля в Киеве состоится заседание ССУ.

В повестку дня заседания вынесено шесть вопросов:

О соответствии лиц, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям, установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины». Об организационной структуре и персональном составе комитетов Совета судей Украины. Об обновлении персонального состава рабочих групп и комиссий, созданных Советом судей Украины и другими органами государственной власти. О представительстве членов Совета судей Украины, уполномоченных Советом судей Украины для работы в областях. Об утверждении ориентировочного графика очередных заседаний Совета судей Украины на 2026 год. Разное.

Заседание Совета судей Украины состоится в 10:00 3 апреля 2026 года в помещении Верховного Суда, зал № 128 (ул. П. Орлика, 8, г. Киев), а также в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

