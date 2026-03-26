Ради суддів 3 березня проведе засідання — які питання розглянуть
15:18, 26 березня 2026
Рада суддів повідомила, що 3 квітня у Києві відбудеться засідання РСУ.
На порядок денний засідання винесено шість питань:
- Щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».
- Про організаційну структуру та персональний склад Комітетів Ради суддів України.
- Про оновлення персонального складу робочих груп та комісій, які утворені Радою суддів України та іншими органами державної влади.
- Про представництво членів Ради суддів України уповноважених Радою суддів України для роботи в областях.
- Про затвердження орієнтовного графіку чергових засідань Ради суддів України на 2026 рік.
- Різне.
Засідання Ради суддів України відбудеться о 10:00 3 квітня 2026 року в приміщенні Верховного Суду, зала № 128 (вул. П. Орлика, 8, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
