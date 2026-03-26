  1. Суд інфо

Ради суддів 3 березня проведе засідання — які питання розглянуть

15:18, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На порядок денний засідання РСУ винесено шість питань.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів повідомила, що 3 квітня у Києві відбудеться засідання РСУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На порядок денний засідання винесено шість питань:

  1. Щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».
  2. Про організаційну структуру та персональний склад Комітетів Ради суддів України.
  3. Про оновлення персонального складу робочих груп та комісій, які утворені Радою суддів України та іншими органами державної влади.
  4. Про представництво членів Ради суддів України уповноважених Радою суддів України для роботи в областях.
  5. Про затвердження орієнтовного графіку чергових засідань Ради суддів України на 2026 рік.
  6. Різне.

Засідання Ради суддів України відбудеться о 10:00 3 квітня 2026 року в приміщенні Верховного Суду, зала № 128 (вул. П. Орлика, 8, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

РСУ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]