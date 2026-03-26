ВККС назначила рассмотрение вопроса о командировании судей ещё в 4 суда

22 апреля Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит представления о командировании судей в суды Киева, Чернигова, Черкасс и Днепропетровской области.

В соответствии с частью первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.

Сообщаем, что к рассмотрению на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

- в Хозяйственный суд Черкасской области – 1 судья;

- в Новозаводский районный суд города Чернигова – 3 судьи;

- в Синельниковский городской районный суд Днепропетровской области – 1 судья;

- в Шевченковский районный суд города Киева – 7 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 22 апреля 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в установленной форме (можно скачать по этой ссылке), к которому приложить:

1) справку в установленной форме (можно скачать по этой ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня публикации настоящего объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;

в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Отсканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправки необходимо прислать на электронный адрес: [email protected] вместе со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовую отправку.

Судьи, подающие документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

С Порядком командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (в качестве временного перевода) можно ознакомиться по этой ссылке.

