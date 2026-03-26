ВККС назначила рассмотрение вопроса о командировании судей ещё в 4 суда
В соответствии с частью первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.
Сообщаем, что к рассмотрению на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:
- в Хозяйственный суд Черкасской области – 1 судья;
- в Новозаводский районный суд города Чернигова – 3 судьи;
- в Синельниковский городской районный суд Днепропетровской области – 1 судья;
- в Шевченковский районный суд города Киева – 7 судей.
Рассмотрение вопроса состоится 22 апреля 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, выразивший намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в установленной форме (можно скачать по этой ссылке), к которому приложить:
1) справку в установленной форме (можно скачать по этой ссылке);
2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов — 7 дней со дня публикации настоящего объявления.
Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.
Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
- почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
- электронный адрес: [email protected].
Время для личной подачи документов:
- с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
- в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.
Отсканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправки необходимо прислать на электронный адрес: [email protected] вместе со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовую отправку.
Судьи, подающие документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.
С Порядком командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (в качестве временного перевода) можно ознакомиться по этой ссылке.
