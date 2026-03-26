Конфискация совместного имущества и работа школ на временно оккупированных территориях – обзор судебной практики КУС ВС за февраль 2026 года

Обзор содержит ключевые выводы относительно конфискации совместного имущества, деятельности учебных заведений на временно оккупированных территориях и процедур досудебного расследования.

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда за февраль 2026 года.

В сфере уголовного права подчеркивается, что:

– в соответствии со статьями 96-1, 96-2 УК Украины имущество, находящееся в совместной собственности, подлежит специальной конфискации, если совладелец, являющийся правонарушителем, использовал его в качестве орудия или средства совершения уголовного правонарушения. Если имущество, которое было использовано в качестве орудия или средства совершения уголовного правонарушения, находится в совместной собственности супругов и было использовано одним из супругов в ходе совершения уголовно наказуемого деяния, то такое имущество подлежит специальной конфискации в полном объеме, поскольку его владелец (тот из супругов, кто совершил уголовное правонарушение) сознательно использовал его в противоправных целях;

– создание или функционирование учебного заведения на временно оккупированной территории, а также выполнение его руководителем организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в рамках деятельности такого заведения при отсутствии признаков органа власти не образует состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– разъяснению подлежат те судебные решения, которые приняты по итогам судебного разбирательства в судебном заседании и которыми решен вопрос, составлявший предмет его рассмотрения;

– постановление суда об обязательстве следователя, дознавателя или прокурора совершить определенное действие в ходе досудебного расследования, вынесенное после уведомления о завершении досудебного расследования и открытия материалов досудебного расследования, не возобновляет досудебное расследование и течение его срока.

