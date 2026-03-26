  1. Суд инфо
  2. / Верховный Суд

Конфискация совместного имущества и работа школ на временно оккупированных территориях – обзор судебной практики КУС ВС за февраль 2026 года

18:23, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обзор содержит ключевые выводы относительно конфискации совместного имущества, деятельности учебных заведений на временно оккупированных территориях и процедур досудебного расследования.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда за февраль 2026 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В сфере уголовного права подчеркивается, что:

– в соответствии со статьями 96-1, 96-2 УК Украины имущество, находящееся в совместной собственности, подлежит специальной конфискации, если совладелец, являющийся правонарушителем, использовал его в качестве орудия или средства совершения уголовного правонарушения. Если имущество, которое было использовано в качестве орудия или средства совершения уголовного правонарушения, находится в совместной собственности супругов и было использовано одним из супругов в ходе совершения уголовно наказуемого деяния, то такое имущество подлежит специальной конфискации в полном объеме, поскольку его владелец (тот из супругов, кто совершил уголовное правонарушение) сознательно использовал его в противоправных целях;

– создание или функционирование учебного заведения на временно оккупированной территории, а также выполнение его руководителем организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в рамках деятельности такого заведения при отсутствии признаков органа власти не образует состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– разъяснению подлежат те судебные решения, которые приняты по итогам судебного разбирательства в судебном заседании и которыми решен вопрос, составлявший предмет его рассмотрения;

– постановление суда об обязательстве следователя, дознавателя или прокурора совершить определенное действие в ходе досудебного расследования, вынесенное после уведомления о завершении досудебного расследования и открытия материалов досудебного расследования, не возобновляет досудебное расследование и течение его срока.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд конфискация имущества КУС ВС школа оккупированные территории

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]