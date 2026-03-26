Конфіскація спільного майна та робота шкіл на ТОТ – огляд судової практики ККС ВС за лютий 2026 року

18:23, 26 березня 2026
Огляд містить ключові висновки щодо конфіскації спільного майна, діяльності закладів освіти на ТОТ та процедур досудового розслідування.
Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного кримінального суду за лютий 2026 року.

У сфері кримінального права акцентовано, що:

– відповідно до статей 96-1, 96-2 КК України майно, що перебуває у спільній власності, підлягає спеціальній конфіскації, якщо співвласник, який є правопорушником, використав його як знаряддя чи засіб вчинення кримінального правопорушення. Якщо майно, яке було використано як знаряддя чи засіб вчинення кримінального правопорушення, перебуває у спільній власності подружжяі було використано одним із подружжя в ході вчинення кримінально караного діяння, то таке майно підлягає спеціальній конфіскації в повному обсязі, оскільки його власник (той з подружжя, хто вчинив кримінальне правопорушення) усвідомлено використав його в протиправних цілях;

– створення або функціонування закладу освіти на тимчасово окупованій території, а також виконання його керівником організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у межах діяльності такого закладу за відсутності ознак органу влади не утворює складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У сфері кримінального процесуального права зазначено, що:

– роз’ясненню підлягають ті судові рішення, які прийняті за результатами судового провадження в судовому засіданні та якими вирішено питання, що становило предмет його розгляду;

– ухвала суду про зобов’язання слідчого, дізнавача чи прокурора вчинити певну дію під час досудового розслідування, постановлена після повідомлення про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів досудового розслідування, не відновлює досудове розслідування і перебіг його строку.

