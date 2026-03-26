Конфіскація спільного майна та робота шкіл на ТОТ – огляд судової практики ККС ВС за лютий 2026 року

Огляд містить ключові висновки щодо конфіскації спільного майна, діяльності закладів освіти на ТОТ та процедур досудового розслідування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного кримінального суду за лютий 2026 року.

У сфері кримінального права акцентовано, що:

– відповідно до статей 96-1, 96-2 КК України майно, що перебуває у спільній власності, підлягає спеціальній конфіскації, якщо співвласник, який є правопорушником, використав його як знаряддя чи засіб вчинення кримінального правопорушення. Якщо майно, яке було використано як знаряддя чи засіб вчинення кримінального правопорушення, перебуває у спільній власності подружжяі було використано одним із подружжя в ході вчинення кримінально караного діяння, то таке майно підлягає спеціальній конфіскації в повному обсязі, оскільки його власник (той з подружжя, хто вчинив кримінальне правопорушення) усвідомлено використав його в протиправних цілях;

– створення або функціонування закладу освіти на тимчасово окупованій території, а також виконання його керівником організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у межах діяльності такого закладу за відсутності ознак органу влади не утворює складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У сфері кримінального процесуального права зазначено, що:

– роз’ясненню підлягають ті судові рішення, які прийняті за результатами судового провадження в судовому засіданні та якими вирішено питання, що становило предмет його розгляду;

– ухвала суду про зобов’язання слідчого, дізнавача чи прокурора вчинити певну дію під час досудового розслідування, постановлена після повідомлення про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів досудового розслідування, не відновлює досудове розслідування і перебіг його строку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.