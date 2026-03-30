Отбор на должность судьи местного суда: опубликованы кодированные результаты выполнения практического задания

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 30 марта утвердила кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда (четвертый этап квалификационного экзамена) от 16 октября 2025 года участниками второй группы кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд.

Для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

ВККС напомнила, что с целью информирования участников квалификационного экзамена о результатах выполнения практических заданий Комиссией принято решение незамедлительно обнародовать их на официальном веб-сайте после завершения проверки и утверждения кодированных результатов.

Во исполнение пункта 6.2 раздела 6 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов утверждение декодированных результатов выполнения практического задания будет осуществляться после проверки и оценки всех работ в пределах соответствующей специализации местного суда.

Особенностями выполнения практического задания в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд, утвержденными решением Комиссии от 19 сентября 2025 года № 173/зп-25, предусмотрено, что участник имеет право на ознакомление с собственной тетрадью для выполнения практического задания и всеми оценками (экзаменационной ведомостью оценивания практического задания) исключительно после принятия Комиссией решения об утверждении декодированных результатов квалификационного экзамена (этапа).

