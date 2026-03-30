Отбор на должность судьи местного суда: опубликованы кодированные результаты выполнения практического задания

17:56, 30 марта 2026
Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.
Отбор на должность судьи местного суда: опубликованы кодированные результаты выполнения практического задания
Высшая квалификационная комиссия судей Украины 30 марта утвердила кодированные результаты выполнения практического задания по специализации местного общего суда (четвертый этап квалификационного экзамена) от 16 октября 2025 года участниками второй группы кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд.

Для расчета балла, который участник получает за выполнение практического задания по специализации соответствующего суда, применяется коэффициент 2.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75 процентов максимально возможного балла, или 112,5 балла.

ВККС напомнила, что с целью информирования участников квалификационного экзамена о результатах выполнения практических заданий Комиссией принято решение незамедлительно обнародовать их на официальном веб-сайте после завершения проверки и утверждения кодированных результатов.

Во исполнение пункта 6.2 раздела 6 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов утверждение декодированных результатов выполнения практического задания будет осуществляться после проверки и оценки всех работ в пределах соответствующей специализации местного суда.

Особенностями выполнения практического задания в рамках квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд, утвержденными решением Комиссии от 19 сентября 2025 года № 173/зп-25, предусмотрено, что участник имеет право на ознакомление с собственной тетрадью для выполнения практического задания и всеми оценками (экзаменационной ведомостью оценивания практического задания) исключительно после принятия Комиссией решения об утверждении декодированных результатов квалификационного экзамена (этапа).

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Маркетплейсы будут ежегодно отчитываться о каждом продавце: правительство одобрило законопроект

Кабмин поддержал проект об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах через цифровые платформы.

В Украине введут институт Национального докладчика: кто это и какая зарплата у сотрудников его службы

Кто такой Национальный докладчик и какие у него будут  функции и полномочия.

Военный сбор в 5% будет действовать ещё три года после военного положения: правительство поддержало изменения

Документ предусматривает сохранение ставки военного сбора на уровне 5% и введение переходного периода сроком на три года после отмены военного положения.

Стартовало обсуждение нового порядка выплат по судебным решениям пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке

Государство ищет новый механизм выплат по судебным решениям в условиях дефицита средств.

Миллионы на бумаге, нули — на счету: суд в Сумах удовлетворил иск агрофирмы против РФ

Решение о возмещении убытков принято, но реальные выплаты – под вопросом

