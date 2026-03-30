Верховный Суд и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ усиливают сотрудничество в сфере правосудия в условиях войны

21:51, 30 марта 2026
Станислав Кравченко отметил, что в 2025 году сотрудничество Верховного Суда с БДИПЧ приобрело выраженный прикладной характер.
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко выразил благодарность представителям Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ) за визит и неизменную поддержку Украины в чрезвычайно сложное время. Он подчеркнул, что Верховный Суд высоко ценит системное и содержательное сотрудничество с БДИПЧ как важное направление международного взаимодействия, направленного на укрепление верховенства права и усиление способности судебной системы, особенно в условиях продолжающейся вооруженной агрессии, сообщает ВС.

Отдельно председатель ВС отметил устойчивую и предметную поддержку БДИПЧ, а также эффективную координацию с Программой поддержки ОБСЕ для Украины, что обеспечивает комплексный подход к совместной работе.

По словам Станислава Кравченко, в 2025 году сотрудничество Верховного Суда с БДИПЧ приобрело выраженный прикладной характер. В частности, было реализовано ряд совместных мероприятий: тренинг по мониторингу судебных процессов по методологии БДИПЧ, серия тематических семинаров по применению международного уголовного и гуманитарного права, а также проведена экспертная консультация по вопросам независимости административного правосудия. Важной составляющей взаимодействия оставался и диалог по избирательному процессу.

В то же время председатель ВС акцентировал, что сегодня одним из ключевых приоритетов судебной системы является обеспечение эффективного судебного контроля в рамках расследования военных преступлений и рассмотрение соответствующих производств по существу. Речь идет о беспрецедентном по масштабу и сложности массиве дел, который требует соблюдения высочайших международных стандартов. В этом контексте одним из весомых направлений дальнейшего сотрудничества является экспертная поддержка БДИПЧ.

Также Станислав Кравченко поблагодарил БДИПЧ за предоставленное заключение по новой редакции Кодекса судейской этики.

Директор БДИПЧ Мария Телалиан отметила устойчивость и эффективность работы украинской системы правосудия в условиях войны и поблагодарила за многолетнее продуктивное сотрудничество с судебной системой Украины в целом и Верховным Судом в частности. Она подчеркнула, что эффективное расследование нарушений международного гуманитарного права и привлечение виновных к справедливой ответственности является одним из ключевых приоритетов БДИПЧ. Именно в этой сфере Бюро готово оказывать необходимую экспертную поддержку Украине.

Мария Телалиан напомнила, что в прошлом году БДИПЧ организовало ряд семинаров для судей с участием международных экспертов по международному уголовному и гуманитарному праву, а также представителей Международного уголовного суда. По ее словам, такое взаимодействие является основой поддержки, способствующей укреплению устойчивости судебной системы Украины при рассмотрении сложных дел, связанных с войной.

Она также сообщила, что серия соответствующих обучающих мероприятий будет продолжена: уже в мае запланировано проведение очередного семинара с участием судей, прокуроров и адвокатов для углубления их экспертных знаний в этой сфере.

Кроме того, директор БДИПЧ анонсировала презентацию практического пособия по рассмотрению военных преступлений, подготовленного в сотрудничестве с судьями, в том числе Верховного Суда. По ее словам, это пособие является примером того, как благодаря конструктивному взаимодействию создаются прикладные инструменты, помогающие судьям в повседневной работе.

Во встрече также приняли участие председатель Кассационного уголовного суда в составе ВС Александр Марчук, судья ВС в Кассационном хозяйственном суде Егор Краснов, исполняющий обязанности руководителя Аппарата ВС Расим Бабанлы, старший политический советник, руководитель офиса директора БДИПЧ Султана (Таня) Фалиеру, специальный советник Якопо Леоне, заместитель руководителя Департамента выборов Ульви Ахундлу и заместитель руководителя Департамента по правам человека Эндрю Гарднер.

 

