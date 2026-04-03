В Верховном Суде обсудили использование доказательств в дисциплинарных делах судей

Участники обсудили вопросы нормативного регулирования и доктринальных подходов к обоснованности и объему использования материалов уголовных производств, оперативно-розыскной деятельности в дисциплинарных производствах в отношении судей.

Каждое дело о дисциплинарной ответственности судей имеет значительный общественный резонанс и важное значение для обеспечения надлежащего формирования судейского корпуса. В то же время привлечение судей к дисциплинарной ответственности не должно создавать угроз для судебной независимости, что является одним из условий построения демократического государства. Большая Палата Верховный Суд уже выработала судебную практику по многим аспектам, связанным с дисциплинарной ответственностью судей. Однако время от времени возникают вопросы оценки трансформации практики Высший совет правосудия в этой сфере, поиск ответов на которые необходим для обеспечения единства и стабильности правоприменения.

На этом акцентировал внимание ученый секретарь Научно-консультативного совета при Верховном Суде, судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук во время заседания НКС при ВС с участием ученых в области административного права и уголовного процесса, а также судей Большой Палаты ВС. Участники обсудили вопросы нормативного регулирования и доктринальных подходов к обоснованности и объему использования материалов уголовных производств и оперативно-розыскной деятельности в дисциплинарных делах в отношении судей.

Как отметил секретарь Большой Палаты Верховного Суда Сергей Погребный, судьи обращаются к правовой доктрине, чтобы услышать, как наука уголовного процессуального и административного права оценивает возможность применения тех или иных доказательств в делах о привлечении судей к дисциплинарной ответственности. По его словам, с одной стороны, крайне важно обеспечить независимость судей и судебной власти в целом, а с другой — решить вопрос о том, может ли конкретное лицо продолжать выполнять обязанности судьи от имени государства.

Доктор юридических наук, доцент Александр Константий остановился на базовых теоретических подходах, которые должны применяться при рассмотрении дисциплинарных дел с учетом положений кодексов. В соответствии с КАС Украины доказательствами являются любые данные, на основании которых суд устанавливает обстоятельства, имеющие значение для дела. В то же время при рассмотрении жалоб на решения ВСП в Большой Палате ВС следует учитывать, что такие жалобы рассматриваются по правилам кассационного производства. При этом Большая Палата не может восстановить нарушенные права, а лишь отменяет решение или оставляет его без изменений.

Он добавил, что при отсутствии приговора в уголовном производстве суд оценивает доказательства на основе внутреннего убеждения, руководствуясь принципами полноты, всесторонности и объективности.

Судья Большой Палаты ВС Елена Губская подняла вопрос допустимости и надлежащести доказательств и их источников при рассмотрении дисциплинарных дел как в процедурах ВСП, так и при их пересмотре в Верховном Суде.

Доктор юридических наук, профессор Оксана Хотинская-Нор подчеркнула, что дисциплинарное производство характеризуется принципом автономности, что отличает его от уголовного процесса. В таких делах применяется стандарт четких и убедительных доказательств, отличающийся от процессуальных кодексов.

В этом контексте судья ВС Лев Кишакевич сосредоточился на вопросе автономности дисциплинарного производства и возможности использования материалов, полученных в уголовных делах.

По мнению доктора юридических наук, профессора Андрей Бойко, природа уголовного и дисциплинарного производства различна, в том числе в части допустимости доказательств. Если доказательства получены законно, они могут считаться допустимыми, в противном случае — нет.

Относительно использования материалов оперативно-розыскной деятельности ученый отметил, что они могут использоваться для информирования государственных органов о событиях, однако их применение имеет ограничения.

Доктор юридических наук, профессор Ирина Гловюк указала, что использование материалов негласных следственных действий вне уголовного производства запрещено, а также не допускается изготовление их копий до рассекречивания.

Кандидат юридических наук, доцент Николай Пашковский отметил, что нормы УПК развивают положения Конституции о тайне коммуникаций и допускают вмешательство лишь при необходимости расследования преступлений. Он также поддержал принцип автономности дисциплинарного производства и подчеркнул невозможность использования результатов негласных действий вне уголовного процесса.

На необходимости поиска баланса между автономностью дисциплинарного производства и использованием материалов уголовных дел акцентировал внимание доктор юридических наук, профессор Анатолий Берлач. По его словам, при оценке таких материалов важно учитывать их качество и законность получения.

