Конкурс в Киевский апелляционный суд: двух кандидатов ожидает собеседование

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 2 апреля Комиссией приняты следующие решения:

Круценко Татьяна Витальевна — 692,1 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Дунаев Сергей Александрович — рассмотрение вопроса отложено;

Тучков Сергей Сергеевич — 701,13 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 33 кандидатами: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 11 кандидатов — не подтвердили, с 10 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе. Два кандидата прекратили участие в конкурсе.

