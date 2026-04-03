Конкурс до Київського апеляційного суду: на двох кандидатів очікує співбесіда

ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Київському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 2 квітня Комісією ухвалено такі рішення:

Круценко Тетяна Віталіївна - 692,1 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Дунаєв Сергій Олександрович - Відкладено розгляд питання

Тучков Сергій Сергійович - 701,13 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 33 кандидатами: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 11 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

