Судьи КСУ обсудили конституционные гарантии защиты прав военнослужащих и ветеранов

13:22, 6 апреля 2026
Обсуждение касалось эффективности действующих правовых механизмов защиты.
Фото: КСУ
Судьи Конституционного суда Украины приняли участие в круглом столе по вопросам защиты прав военнослужащих и ветеранов.

Встреча состоялась в Киеве и была посвящена теме «Правовой и социальный защита военнослужащих и ветеранов: конституционные основы», сообщает КСУ.

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного суда Украины Юрий Барабаш, Александр Водянников, Виктор Городовенко, Оксана Грищук, Василий Лемак, Алла Олейник, Олег Первомайский и Галина Юровская, председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, заместитель министра по делам ветеранов Украины Фархад Фархадов, заместитель директора департамента – начальник управления социальной политики Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины Сергей Кучеренко, представитель Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, первый заместитель Военного омбудсмана Украины Руслан Цыганков, представители общественных организаций, а также военнослужащие и ветераны.

Круглый стол стал профессиональной площадкой для обсуждения эффективности конституционных гарантий правового и социального защиты военнослужащих и ветеранов в период военного положения и в послевоенный период, а также роли Конституционного суда Украины в формировании конституционно-правовых ориентиров защиты прав этих категорий лиц.

Во время первой сессии судья Конституционного суда Украины Юрий Барабаш обозначил конституционные положения и юридические позиции Конституционного суда Украины по защите прав военнослужащих и ветеранов. Он подчеркнул, что в условиях вооруженной агрессии российской федерации против Украины вопросы социального защиты военнослужащих приобретают особую конституционную значимость.

«От надлежащего выполнения государством своих обязательств в этой сфере зависит не только реальная защита прав защитников и защитниц Украины и членов их семей, но и эффективность мер в сфере обороны, которые должны быть своевременными, последовательными и комплексными», – отметил он.

Участники круглого стола подчеркнули важность дальнейшего профессионального диалога между органом конституционной юрисдикции, органами государственной власти и гражданским обществом для поиска эффективных правовых механизмов защиты прав военнослужащих и ветеранов.

Было подчеркнуто, что надлежащее обеспечение правового и социального защиты военнослужащих и ветеранов является не только вопросом выполнения государством своих конституционных обязанностей, но и важной предпосылкой укрепления общественного доверия, национальной устойчивости и утверждения принципа справедливости в условиях войны и послевоенного восстановления Украины.

КСУ военные ветераны военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА

Правительство утвердило порядок охраны активов, привлечения специализированных организаций и контроля за состоянием отдельных категорий имущества.

