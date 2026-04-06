Судьи КСУ обсудили конституционные гарантии защиты прав военнослужащих и ветеранов

Обсуждение касалось эффективности действующих правовых механизмов защиты.

Судьи Конституционного суда Украины приняли участие в круглом столе по вопросам защиты прав военнослужащих и ветеранов.

Встреча состоялась в Киеве и была посвящена теме «Правовой и социальный защита военнослужащих и ветеранов: конституционные основы», сообщает КСУ.

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного суда Украины Юрий Барабаш, Александр Водянников, Виктор Городовенко, Оксана Грищук, Василий Лемак, Алла Олейник, Олег Первомайский и Галина Юровская, председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, заместитель министра по делам ветеранов Украины Фархад Фархадов, заместитель директора департамента – начальник управления социальной политики Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины Сергей Кучеренко, представитель Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, первый заместитель Военного омбудсмана Украины Руслан Цыганков, представители общественных организаций, а также военнослужащие и ветераны.

Круглый стол стал профессиональной площадкой для обсуждения эффективности конституционных гарантий правового и социального защиты военнослужащих и ветеранов в период военного положения и в послевоенный период, а также роли Конституционного суда Украины в формировании конституционно-правовых ориентиров защиты прав этих категорий лиц.

Во время первой сессии судья Конституционного суда Украины Юрий Барабаш обозначил конституционные положения и юридические позиции Конституционного суда Украины по защите прав военнослужащих и ветеранов. Он подчеркнул, что в условиях вооруженной агрессии российской федерации против Украины вопросы социального защиты военнослужащих приобретают особую конституционную значимость.

«От надлежащего выполнения государством своих обязательств в этой сфере зависит не только реальная защита прав защитников и защитниц Украины и членов их семей, но и эффективность мер в сфере обороны, которые должны быть своевременными, последовательными и комплексными», – отметил он.

Участники круглого стола подчеркнули важность дальнейшего профессионального диалога между органом конституционной юрисдикции, органами государственной власти и гражданским обществом для поиска эффективных правовых механизмов защиты прав военнослужащих и ветеранов.

Было подчеркнуто, что надлежащее обеспечение правового и социального защиты военнослужащих и ветеранов является не только вопросом выполнения государством своих конституционных обязанностей, но и важной предпосылкой укрепления общественного доверия, национальной устойчивости и утверждения принципа справедливости в условиях войны и послевоенного восстановления Украины.

