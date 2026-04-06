Судді КСУ обговорили конституційні гарантії захисту прав військовослужбовців та ветеранів

Обговорення стосувалося ефективності чинних правових механізмів захисту.

Судді Конституційного суду України взяли участь у круглому столі щодо захисту прав військовослужбовців та ветеранів.

Зустріч відбулася у Києві й була присвячена темі «Правовий та соціальний захист військовослужбовців та ветеранів: конституційні засади», інформує КСУ.

У заході взяли участь судді Конституційного Суду України Юрій Барабаш, Олександр Водянніков, Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Василь Лемак, Алла Олійник, Олег Первомайський та Галина Юровська, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, заступник Міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов, заступник директора департаменту – начальник управління соціальної політики Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України Сергій Кучеренко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса, перший заступник Військового омбудсмана України Руслан Циганков, представники громадських організацій, а також військовослужбовці та ветерани.

Круглий стіл став фаховим майданчиком для обговорення дієвості конституційних гарантій правового та соціального захисту військовослужбовців і ветеранів під час воєнного стану та в повоєнний період, а також ролі Конституційного Суду України у формуванні конституційно-правових орієнтирів захисту прав цих категорій осіб.

Під час першої сесії суддя Конституційного Суду України Юрій Барабаш окреслив конституційні приписи та юридичні позиції Конституційного Суду України щодо захисту прав військовослужбовців і ветеранів. Він наголосив, що в умовах збройної агресії російської федерації проти України питання соціального захисту військовослужбовців набувають особливої конституційної ваги.

«Від належного виконання державою своїх зобов’язань у цій сфері залежить не лише реальний захист прав захисників і захисниць України та членів їхніх сімей, а й ефективність заходів у сфері оборони, які мають бути своєчасними, послідовними й комплексними», – зазначив він.

Учасники круглого столу наголосили на важливості подальшого фахового діалогу між органом конституційної юрисдикції, органами державної влади та громадянським суспільством задля пошуку ефективних правових механізмів захисту прав військовослужбовців та ветеранів.

Було підкреслено, що належне забезпечення правового та соціального захисту військовослужбовців і ветеранів є не лише питанням виконання державою своїх конституційних обов’язків, а й важливою передумовою зміцнення суспільної довіри, національної стійкості та утвердження принципу справедливості в умовах війни та повоєнного відновлення України.

