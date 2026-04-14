  1. Суд инфо

В Украине внедряют правосудие, дружественное к ребенку: суды меняют подход к рассмотрению дел

13:18, 14 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суды внедряют специализацию по делам детей и создают безопасные условия для их участия в процессе.
В Украине внедряют правосудие, дружественное к ребенку: суды меняют подход к рассмотрению дел
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Формирование правосудия, ориентированного на потребности ребенка, становится одним из ключевых направлений развития судебной системы Украины. Речь идет не только о совершенствовании процедур рассмотрения дел, но и об изменении подходов к участию детей в судебном процессе — от обеспечения их безопасности до создания условий для реального учета их мнения. В этом контексте особое значение приобретает внедрение специализации судей по делам семьи и детей, а также обустройство судебного пространства, дружественного к ребенку.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

О данных подходах шла речь во время мероприятий в Одесском апелляционном суде и Измаильском горрайонном суде Одесской области при участии судьи Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда Павла Пархоменко.

Как отмечалось в ходе обсуждений, специализация судей по делам семьи и детей предусматривает не только знание норм права, но и понимание психологии ребенка, а также создание условий для его безопасного участия в судебном процессе. Речь идет о принятии решений с учетом наилучших интересов ребенка.

В рамках рабочей встречи в Одесском апелляционном суде обсудили результаты и перспективы реализации пилотного проекта по внедрению соответствующей специализации. Подчеркнуто, что апелляционные суды формируют ориентиры судебной практики для судов первой инстанции. В этом контексте готовность учреждения присоединиться к пилотированию на уровне апелляционной инстанции рассматривается как потенциальный прецедент для всей системы правосудия.

В то же время в Измаильском горрайонном суде подвели промежуточные итоги внедрения пилотного проекта, к которому привлечены 11 судов в 10 регионах. К обсуждению присоединились представители прокуратуры, адвокатуры, служб по делам детей и центров социальных служб. Участники подчеркнули необходимость межведомственного взаимодействия как ключевого условия эффективного функционирования правосудия, дружественного к ребенку.

Отдельное внимание уделили открытию специально оборудованной судебной комнаты для рассмотрения дел с участием детей. 

Именно такое пространство позволяет:

  • существенно снизить уровень психологического стресса для ребенка во время судебного процесса;
  • обеспечить условия для открытого и искреннего общения всех участников заседания;
  • более полно и точно учесть мнение и позицию ребенка;
  • принимать решения, которые действительно отвечают наилучшим интересам ребенка.

По словам Павла Пархоменко, специализация судей, дружественное пространство, межведомственное взаимодействие — все это элементы единой системы, которая постепенно формируется в Украине. И то, что этот процесс происходит несмотря на все вызовы, стоящие перед страной сегодня, является свидетельством: права детей остаются приоритетом, а правосудие, дружественное к ребенку, — не пожелание, а стратегический курс, который поддерживается и продвигается на самом высоком уровне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд дети правосудие Одесса Измаил апелляционные суды местные суды

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]