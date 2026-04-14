В Україні впроваджують правосуддя, дружнє до дитини: суди змінюють підхід до розгляду справ

Суди запроваджують спеціалізацію у справах дітей та створюють безпечні умови для їх участі в процесі.

Формування правосуддя, орієнтованого на потреби дитини, стає одним із ключових напрямів розвитку судової системи України. Йдеться не лише про вдосконалення процедур розгляду справ, а й про зміну підходів до участі дітей у судовому процесі — від забезпечення їхньої безпеки до створення умов для реального врахування їхньої думки. У цьому контексті особливого значення набуває запровадження спеціалізації суддів у справах сім’ї та дітей, а також облаштування судового простору, дружнього до дитини.

Про ці підходи йшлося під час заходів в Одеському апеляційному суді та Ізмаїльському міськрайонному суді Одеської області за участю судді Верховного Суду в складі Касаційного цивільного суду Павла Пархоменка.

Як зазначалося під час обговорень, спеціалізація суддів у справах сім’ї та дітей передбачає не лише знання норм права, а й розуміння психології дитини та створення умов для її безпечної участі в судовому процесі. Йдеться про ухвалення рішень із урахуванням найкращих інтересів дитини.

У межах робочої зустрічі в Одеському апеляційному суді обговорили результати та перспективи реалізації пілотного проєкту із запровадження відповідної спеціалізації. Наголошено, що апеляційні суди формують орієнтири судової практики для судів першої інстанції. У цьому контексті готовність установи долучитися до пілотування на рівні апеляційної інстанції розглядається як потенційний прецедент для всієї системи правосуддя.

Водночас в Ізмаїльському міськрайонному суді підбили проміжні підсумки впровадження пілотного проєкту, до якого залучено 11 судів у 10 регіонах. До обговорення долучилися представники прокуратури, адвокатури, служб у справах дітей і центрів соціальних служб. Учасники наголосили на необхідності міжвідомчої взаємодії як ключової умови ефективного функціонування правосуддя, дружнього до дитини.

Окрему увагу приділили відкриттю спеціально облаштованої судової кімнати для розгляду справ за участю дітей.

Саме такий простір дає змогу:

суттєво знизити рівень психологічного стресу для дитини під час судового процесу;

забезпечити умови для відкритого і щирого спілкування всіх учасників засідання;

більш повно та точно врахувати думку і позицію дитини;

приймати рішення, що справді відповідають найкращим інтересам дитини.

За словами Павла Пархоменка, спеціалізація суддів, дружній простір, міжвідомча взаємодія – усе це елементи єдиної системи, яка поступово формується в Україні. І те, що цей процес відбувається попри всі виклики, які стоять перед країною сьогодні, є свідченням: права дітей залишаються пріоритетом, а правосуддя, дружнє до дитини, – не побажання, а стратегічний курс, який підтримується і просувається на найвищому рівні.

