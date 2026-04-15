Конкурс в Харьковский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

17:25, 15 апреля 2026
Еще трое кандидатов ожидают решения, часть вопросов вынесут на пленарное заседание ВККС.
Фото: ВККС
В заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Макарова Юлия Игоревна — отложено рассмотрение вопроса;

Овдиенко Владимир Владимирович — 712,9 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Попов Алексей Григорьевич — 728,4 (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Кривцов Дмитрий Анатольевич — 745,7 (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Билинская Ольга Владимировна — 685 (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде).

Как известно, 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 16 кандидатами: 9 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Относительно 2 кандидатов приостановлено проведение квалификационного оценивания.

